GENÇ MÜSİAD’IN İLK ZİYARETİ VALİ CANBOLAT’A..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri hakkında Vali Yakup Canbolat’a bilgi veren Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nin yeni başkanı Abdüssamed Kahraman, “Yeni dönemde Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimi olarak üyelerimizin kişisel gelişimine yönelik çalışmaların yanı sıra üye sayımızın artırılmasına dair girişimler ile Genç MÜSİAD’ın topluluk olarak gelişmesi, büyümesi ve değer üretmesine imkan sağlayacak çalışmalara imza atacağız” dedi.

Genç MÜSİAD heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolatda, Abdüssamed Kahraman ile bütün Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.