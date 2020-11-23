GENÇ MÜSİAD BURSA ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman; Genç MÜSİAD Bursa Şubesi ve İpekyolu Uluslararası Öğrenciler Derneği işbirliğiyle yürütülen "Genç Ticaret Köprüsü" , Avrupa Birliği desteğiyle Genç MÜSİAD tarafından yürütülen Girişimcilik Projesive devam eden diğer projeler hakkında Başkan Aktaş’a bilgiler verdi. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Kahraman, yeni projeleri hayata geçirmek ve devraldıkları bayrağı yukarıya taşımak için arkadaşlarıyla beraber çalışmalarınahız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Yeni göreve gelen Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD’ın kurulduğu günden beri ekonomiye değer katarak, ülkeye ışık saçtığına dikkat çekti. Başkan Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü, “Farklı konularda başarılı olmuş genç kardeşlerimizin, bir sinerji oluşturmak adına biraya gelişlerini önemli buluyorum. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kurulduğu günden beri geride kalan 30 yılda yaptığı tüm faaliyetler ve etkinliklerle şehirlerimize ve ülkemiz ekonomisine değer katmış dolayısıyla da ülkemize ışık saçan çok önemli bir kuruluşumuzdur. MÜSİAD, bu vatanın değerlerini içselleştirmiş, ülkemizi daha ileri taşımak adına canını dişine takmış insanların biraya geldiği kuruluş olmuştur. Bu bağlamda Genç MÜSİAD çatısı altında genç kardeşlerimizin birlikteliğini de çok önemsiyorum. Onlara bu yolda başarılar diliyorum. Yapacakları organizasyonlarda Bursa’mızın ve ülkemizin menfaatine olan konularda sunacakları her türlü katkıya destek olacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Başarılar dilerim, Allah yardımcıları olsun” dedi.