Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1334
ALTIN
467.708
DOLAR
7.7729
STERLİN
10.4390
EURO
9.2285
'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'
'Akciğer kanserinde görülen en sık...
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar...
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Uzmanından uyarı! Mutasyona uğrayabilir!
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Modacı Ferruh Karakaşlı Sergisi Next Art Gallery’de Açıldı...
Sergisi Next Art Gallery’de
İş fırsatları için hemen tıkla!

GENÇ MÜSİAD BURSA ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET…

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, MÜSİAD ÜLKEYE IŞIK SAÇAN BİR KURULUŞTUR DEDİ.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:20
1 Okunma
GENÇ MÜSİAD BURSA ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman; Genç MÜSİAD Bursa Şubesi ve İpekyolu Uluslararası Öğrenciler Derneği işbirliğiyle yürütülen "Genç Ticaret Köprüsü" , Avrupa Birliği desteğiyle Genç MÜSİAD tarafından yürütülen Girişimcilik Projesive devam eden diğer projeler hakkında Başkan Aktaş’a bilgiler verdi.  Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Kahraman, yeni projeleri hayata geçirmek ve devraldıkları bayrağı yukarıya taşımak için arkadaşlarıyla beraber çalışmalarınahız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Yeni göreve gelen Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine başarılar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD’ın kurulduğu günden beri ekonomiye değer katarak, ülkeye ışık saçtığına dikkat çekti. Başkan Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü, “Farklı konularda başarılı olmuş genç kardeşlerimizin, bir sinerji oluşturmak adına biraya gelişlerini önemli buluyorum.  Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kurulduğu günden beri geride kalan 30 yılda yaptığı tüm faaliyetler ve etkinliklerle şehirlerimize ve ülkemiz ekonomisine değer katmış dolayısıyla da ülkemize ışık saçan çok önemli bir kuruluşumuzdur. MÜSİAD, bu vatanın değerlerini içselleştirmiş, ülkemizi daha ileri taşımak adına canını dişine takmış insanların biraya geldiği kuruluş olmuştur. Bu bağlamda Genç MÜSİAD çatısı altında genç kardeşlerimizin birlikteliğini de çok önemsiyorum. Onlara bu yolda başarılar diliyorum. Yapacakları organizasyonlarda Bursa’mızın ve ülkemizin menfaatine olan konularda sunacakları her türlü katkıya destek olacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Başarılar dilerim, Allah yardımcıları olsun” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL GİRİŞİMCİ GENÇLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI
DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL GİRİŞİMCİ GENÇLERE TECRÜBELERİNİ AKTARDI
KADININ GÜÇLÜ OLMASI, AİLENİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR..
KADININ GÜÇLÜ OLMASI, AİLENİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR..
Marmara Belediyeler Birliği’nden Nilüfer’e İki Ödül
Marmara Belediyeler Birliği’nden Nilüfer’e İki Ödül
ANNE ELİ DEĞSİN PROJESİ ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI
ANNE ELİ DEĞSİN PROJESİ ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
Diyarbakır'da siber operasyon
Diyarbakır'da siber operasyon
Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
Dilenci kılığına girip yarım saatte 60 TL para topladı
Çanakkale Köprüsü, gayrimenkul fiyatlarını uçurdu
Çanakkale Köprüsü, gayrimenkul fiyatlarını uçurdu
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma