Genç doktora mesai arkadaşlarından son veda

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Mustafa Yalçın için cenaze töreni düzenlendi.

BUÜ Hastanesi önünde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, akademisyenler, personel ve Dr. Mustafa Yalçın’ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hayatının ve mesleğinin baharında olan genç bir çalışma arkadaşlarını ebediyete uğurlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Başta kendisi olmak üzere kurumda çalışan tüm akademisyenlerin ve personelin Dr. Mustafa Yalçın için olumlu düşüncelere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bugün hayatının henüz baharında, mesleğinin başlangıcında olan, gelecekle ilgili güzel düşünceleri ve idealleri bulunan bir genç kardeşimizi ebediyete uğurlama aşamasındayız. Gönül arzu ederdi ki önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde belki öğretim üyesi olarak arkadaşımızın hizmetini bekleyecektir. Takdir-i İlahi maalesef böyleymiş. İçimiz kan ağlıyor. Üzüntülüyüz. Başta yönetimdeki hocalarımıza, anabilim dalı ve bölümdeki hocalarımıza, mesai arkadaşı genç asistanlarımıza ve özellikle ailesine Cenab-ı Hakk’tan sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. İnşallah cennette Efendimiz’e (S.A.V.) komşu eylesin” diye konuştu. Törene katılan herkesten son kez helallik istenmesinin ardından merhum Dr. Mustafa Yalçın’ın cenazesi hava yolu ile Hatay’da defnedilmek üzere uğurlandı.