Gemlik'te zincirleme kaza; 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralandı

Kaza, saat 00.30'da Gemlik'e bağlı Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik-Armutlu Karayolu'nda ilerleyen Metehan Karakuş idaresindeki 16 TCJ 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arif Yeşilbaş idaresindeki 16 ED 771 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan Karakuş'un otomobili, 16 TEJ 70 plakalı sürücüsü belli olmayan otomobille çarpışarak takla attı. Kazada Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş bulundukları araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş'u çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 kişi ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Metehan Karakuş ile Fatih Karaca'nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, Arif Yeşilbaş'ın da yaralıların içerisinde olduğu belirtildi.

TATİL İÇİN GEMLİK'E GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş'un Avusturya'da yaşadığı ve tatil için Gemlik'e geldiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.