Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, sabah saatlerinde Dostlar Mahallesi 1458'inci sokakta meydana geldi. Mehmet ve Belgüzar Kuğimen çiftinin yaşadığı gecekonduda, iddiaya göre elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Belgüzar Kuğimen, eşinin evde mahsur kaldığını belirterek komşularından yardım istedi. Alevlerin arasında giren 2 kişi, dumandan bayılan Mehmet Kuğimen'i taşıyarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mehmet Kuğimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşlı çiftin yakınları yangın haberi üzerine olay yerine geldi. Mehmet Kuğimen'in cansız bedenini yerde gören yakınları, sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.