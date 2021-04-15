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Gaziantep’te Turizm Haftası kutlamaları başladı

Gaziantep'te, Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:21
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Gaziantep’te Turizm Haftası kutlamaları başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Gaziantep Kalesi meydanında organize edilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,  İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, müzik öğretmenleri tarafından ramazan davulu çalındı. Tören alanında Gaziantep'in turistik bölgelerinin yer aldığı yöresel resimler de sergilendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültür ve turizm sektörünün istihdam, ihracat ve ekonominin yanı sıra dünya barışına da katkısı olduğunu belirterek, "En büyük gücümüz beşeri sermayemizdir. Kültür ve turizm deyip geçmemek lazım. İstihdam, ihracat ve ekonominin yanı sıra bu sektörün dünya barışına da katkısı var. Biz de kent olarak bu konuda gerçekten çok çalışıyoruz" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise turizmin; sanayi, bilişim ve enerji sektörü kadar önemli bir sektör olduğunu ifade etti.

DHA

Son Güncelleme: 15.04.2021 13:37
Anahtar Kelimeler:
GaziantepTurizm HaftasıKutlama
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