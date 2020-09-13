Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1103
ALTIN
466.351
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.6052
EURO
8.8348
MSB: 1 ton üzüm, teslim edildi
Son Dakika
MSB: 1 ton üzüm, teslim...
Prof. Dr. Yalçın'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Prof. Dr. Yalçın'dan aşı açıklaması
KKTC'li vekil kovid tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
KKTC'li vekil kovid tedavisi için...
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu
Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokakta
Son Dakika
Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokakta
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep'te, yasa dışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

13 Eylül 2020 Pazar 11:57
6 Okunma
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, yasa dışı bahis oynatılan 18 adres tespit edildi.

Ekipler, 105 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 14 hard disk, 1 diz üstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupon yazıcısı ve 8 kupon ile bir miktar para ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan polis, operasyon kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepBahisYasadışıOperasyonKumar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de kuraklık toprakları çatlattı
Edirne'de kuraklık toprakları çatlattı
ÇIKMAZ SOKAK DEHŞETİ!
ÇIKMAZ SOKAK DEHŞETİ!
Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı...
Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı...
'I Kiss You Mahir', yardıma muhtaçlar için vakıf kurmayı hedefliyor
'I Kiss You Mahir', yardıma muhtaçlar için vakıf kurmayı hedefliyor
Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurdu!
Yunan askeri Suriyeli çocuğu vurdu!
Van'da yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
Van'da yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
Döküm fabrikasında feci ölüm
Döküm fabrikasında feci ölüm
Derik zeytinine İngiltere'den sonra Japonya'dan da ödül
Derik zeytinine İngiltere'den sonra Japonya'dan da ödül
Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi
Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans