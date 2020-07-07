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Gaziantep'te, vaka sayısındaki artışa rağmen kurallara uyulmuyor

İstanbul ve Ankara’nın ardından koronavirüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep’te tüm uyarılara ve yaptırımlara karşın sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymayan kişi sayısı, oldukça fazla. Son bir haftada kurallara uymayan 10 bin 965 kişiye 11 milyon civarında para cezasının kesildiği kentte, vatandaşlar, birçok kişinin virüsün ciddiyetini kavrayamadığını ve rahatça gezdikleri için vaka sayısının arttığını söylüyor.

07 Temmuz 2020 Salı 10:08
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Gaziantep'te, vaka sayısındaki artışa rağmen kurallara uyulmuyor

GAZİANTEPSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep’in, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldı. Kent genelinde hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

CEZAYA RAĞMEN KURALLARA UYULMUYOR

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yapıyor. Kentte son 1 haftada sosyal mesafeye uymayan ya da maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye toplam 11 milyon 179 bin 647 lira para cezası uygulandı. Buna rağmen cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uymadan dolaşanların sayısı oldukça yüksek durumda.

'DÜĞÜNLERDE SİVİL POLİS DENETİM YAPACAK'

Bununla birlikte Valilik ek tedbirler alarak sosyal mesafe kuralına en çok uyulmayan ve vaka artışında önemli etken olan düğünlere sivil ya da resmi polis görevlendirerek denetleme kararı aldı.

Vatandaşlar, çok sayıda kişinin koronavirüsü ciddiye almadığını bu sebeple vaka artışının yüksek olduğunu söyledi. 'Bize bir şey olmaz' anlayışı ile herkesin cadde ve sokağa çıkıldığını söyleyen vatandaşlar tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini söyledi.

DHA

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