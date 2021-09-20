Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1399.29
ALTIN
490.31
DOLAR
8.6626
STERLİN
11.8606
EURO
10.1508
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GAZİANTEP'TE "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU"

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:24
8 Okunma
GAZİANTEP'TE "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU"

Gaziantep'te bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 60 kadın, Masal Parkı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, polis eskortu eşliğinde parkta pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Şule Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin 150 farklı şehirde eş zamanlı düzenlendiğini ifade eden Şule Sayın, "Gaziantep'te 2019 yılında ilkini düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenledik. Sokakların egzoz yerine çiçek kokmasını istiyoruz ve kadınların bisikletlerle sokaklarda var olmasını istiyoruz. Bu yüzden her yıl eylül ayında bu turumuzu düzenliyoruz." dedi

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 20.09.2021 13:38
Anahtar Kelimeler:
GAZİANTEPTE SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir
Erciyes’in zirvesi beyaza büründü
Erciyes’in zirvesi beyaza büründü
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  
İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  
Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı 
Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı 
Eğik minarenin sırrı çözülecek
Eğik minarenin sırrı çözülecek
'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor
'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor
Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma