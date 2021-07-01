Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15...
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim...
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi

Gaziantep'te, özel bir hastanenin MR görüntüleme merkezi yakınındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı

01 Temmuz 2021 Perşembe 09:55
8 Okunma
Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi

GAZİANTEP, (DHA) -

Gaziantep'te, özel bir hastanenin MR görüntüleme merkezi yakınındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürürken, hastanede tedavi gören 46 hasta tahliye edilerek, kentteki diğer hastanelere gönderildi.

Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi taş binada hizmet veren özel MMT Amerikan Hastanesi'nde saat 05.15 sıralarında yangın çıktı. Hastaların tedavi gördüğü binanın dışında kurulu olan MR görüntüleme merkezi yanındaki havalandırma sistemindeki bir klima ünitesinde alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 ekibi sevk edildi. Havalandırma ünitesinde çıkan yangının hastaneye sıçrama ihtimali ile hastaların tahliyesi kararlaştırıldı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastanede tedavi gören 46 hasta bulundukları bölümlerden alınarak ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi. Üst katlardaki bazı hastalar çatıya uzatılan yangın merdiveniyle tahliye edildi. Hastalar götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Tahliyesi yapılan 46 hastada yangın ya da oluşan duman nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

'YAPILAN YANGIN TATBİKATLARI İŞE YARADI'

Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen ve çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili olarak hastanenin genel koordinatörü Cezmi Ük, açıklama yaptı. Yangının hastane dışındaki havalandırma sisteminde çıktığını ve tedavi gören 46 hastanın tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Cezmi Ük, şöyle dedi:

"Bugün saat 05.00 sıralarında hastane binasının içinde değil arka bölümdeki MR görüntüleme merkezinin havalandırma sisteminde bir klima ünitesinde alevlenme ortaya çıkıyor. Alevlenme neticesinde hastane binasına doğru duman gelince ilk müdahaleyi hastane çalışanlarımız yapıyor ve durumu itfaiyeye bildiriyor. Daha sonra tedbir amaçlı olarak hastanedeki tüm hastalar boşaltılmıştır. Çok şükür herhangi bir yaralanma, zehirlenme veya nahoş olay olmamış çok düzgün bir şekilde hastalar farklı hastanelere nakledilmiştir. Hastanedeki hastaların tahliyesi önlem amaçlı yapılmıştır. Müthiş bir organizasyon oldu. Daha önce yapılan yangın tatbikatlarının ne kadar işe yaradığını gördük. Çok senkronize yarım saat gibi kısa sürede herhangi bir kaos oluşmadan hastane boşaltıldı. Şu anda hangi hasta nerede ve sağlık durumu nedir biliyoruz. Çok şükür hafif atlatılmış bir kaza oldu. Yangının klimada yaşanması ve binanın içine girmemesi bizi sevindirdi. Ekiplerin müdahalesiyle kazasız, belasız halledildi. Tahliye edilen 46 hastamızda yangın veya dumandan etkilenmeyle ilgili herhangi bir problem yok."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği de özel hastanede çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, klima bölümünden çıktığı değerlendirilen yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"01 Temmuz 2021 tarihi saat 05.15 sıralarında İlimiz Amerikan Hastanesi'nde yangın çıkmıştır. İlk belirlemelere göre yangının klima bölümünde çıktığı değerlendirilmektedir. Yangın esnasında toplamda 46 hasta sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, hastalar arasında zehirlenme vb olumsuzluklar yaşanmamıştır. İncelemeler devam etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangınHastaneHastaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri’de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kayseri’de 550 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Uludağ'a 25 milyonluk arıtma tesisi
Güneydoğu'da 'dam palas' sezonu açıldı
Güneydoğu'da 'dam palas' sezonu açıldı
Milletvekilli Ahmet Kılıç'tan gençlere "Meslek Liselerini Tercih Edin" Çağrısı
Milletvekilli Ahmet Kılıç'tan gençlere "Meslek Liselerini Tercih Edin" Çağrısı
Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 
Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 
Eskişehir'in duvarlarını resimleriyle güzelleştiriyor
Eskişehir'in duvarlarını resimleriyle güzelleştiriyor
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Edirne'de Naim Süleymanoğlu'nun heykelinin bulunduğu park açıldı
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bayrağı bundan sonra Priene'de dalgalanıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bayrağı bundan sonra Priene'de dalgalanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma