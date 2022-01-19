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Gaziantep'te mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı

GAZİANTEP'te, dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın kaydığı yollarda mahsur kalan 1350 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:05
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Gaziantep'te mahsur kalan 1350 kişi kurtarıldı

Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Kayan ve kaza yapan araçlar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yollarda mahsur kalan 1350 kişinin bölgelerden tahliye edilerek kurtarıldığı bildirildi.

Gece boyu oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri takip eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaymakamlarımızın koordinasyonunda emniyet, jandarma, AFAD ve diğer kamu kuruluşları iş birliğiyle 1350 hemşehrimiz kurtarılmış olup 5 bin 400 kişiye kumanya dağıtılmıştır. Yollarda çok sayıda araç mahsur kalmış olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Süreci takip ettiklerini ve araçların kayması nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Vali Gül, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve şehir dışına araç çıkışlarının durdurulduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKarKışMahsurTrafikAraçKurtarma
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