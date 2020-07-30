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Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

Gaziantep'te, baklava ustaları Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun çalışıyor. Kentte yaşayanlar da bayram öncesi baklava alışverişi yapmayı ihmal etmiyor.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:30
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Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

GAZİANTEP - Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram nedeniyle üretilen baklavanın büyük bölümü paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere ulaştırılıyor.

Tezgahlarının başına gün doğmadan geçen ustaların ürettiği baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından talep görüyor.

Bayram nedeniyle günde üretilen ortalama 50 ton baklavanın büyük bölümü müşterilere ulaştırılıyor.

Kentteki baklava üreticisi Levent Aktaş, bayram nedeniyle gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatarak, "Baklava severlerin ağızlarını tatlandırmak için tam kadro çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla Gaziantep genelinde 50-60 ton baklava yapılıyor. Otobüs firmaları ve anlaştığımız kargo şirketleri aracılığı ile baklavaları müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bayramda baklava olmazsa olmaz lezzetlerimiz arasındadır. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun olarak çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan baklava almaya gelen müşteriler de bayramın baklavasız olmayacağını dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepte Baklavacıların Bayram Mesaisi
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