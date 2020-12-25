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Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, törenle kutlandı.

25 Aralık 2020 Cuma 15:34
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Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP - Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar ziyarete açılan 25 Aralık Panorama Müzesini dolaştı. Müzenin hafızaların tazelenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Antep savunmasının ruhunun yaşanması ve yaşatılması lazım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in insanı ile tarihi ile övündüklerini belirterek, "Geleceğimiz çok daha aydınlık olacak, çok daha güzel olacak, çok daha sağlıklı olacak. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Rahat uyusunlar. Türkiye emin ellerde, Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihine sahip çıkıyor ve geleceğe imza atıyor" diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Burada da tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından şehitler için dua edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantepin Kurtuluşunun 99uncu Yıl Dönümü
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