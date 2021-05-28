Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1412
ALTIN
519.840
DOLAR
8.5375
STERLİN
12.1308
EURO
10.4027
12 adet dubleks tatil evi satılıyor
12 adet dubleks tatil...
Akademik personel alımı yapılacak
Akademik personel alımı yapılacak
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
İşletme hakkı 7 yıl...
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
480 gönüllü aranıyor.
Kapat

Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü

CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel (61), bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertel'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:35
3 Okunma
Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in eşi gazeteci Ziynet Sertel, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sertel'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve birkaç gün önce durumunun ağırlaşması sonucu hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Sertel'in cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Bornova Fidanlık Camisinde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Öte yandan, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İzmir Milletvekili, yol arkadaşımız Atila Sertel'in değerli eşi Ziynet Sertel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Atila Sertel ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziynet SertelGazeteciKanserVefatAtila Sertel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI
ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3'Ü AĞIR 5 YARALI
Tefecilere şafak vakti operasyon
Tefecilere şafak vakti operasyon
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Otomobilden rastgele ateş açtı, özel harekat polisleri yakaladı
Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok
Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü; çevredekiler seyretti
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü; çevredekiler seyretti
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
İşletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek
Canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş
Canına kıyamayınca ağabeyi öldürmüş
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
Gül yağının litresi 5-7 bin euro
TÜBİTAK'tan 'süper ay’a canlı yayın
TÜBİTAK'tan 'süper ay’a canlı yayın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma