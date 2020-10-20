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Gazeteci Bekir Coşkun için Ankara'da tören

Ankara'da, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un (75) cenazesi, düzenlenen töreninin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

20 Ekim 2020 Salı 16:02
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Gazeteci Bekir Coşkun için Ankara'da tören

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, önceki gün hayatını kaybetti. Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç, 'memleket hareketi' başlatan CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, çok sayıda gazeteci ile Bekir Coşkun'un eşi Andree ve oğlu Tolga Coşkun ve sevenleri katıldı. Kılıçdaroğlu, Coşkun'un eşi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında önde yan yana saf tutan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, kısa süre sohbet etti.

Coşkun'un cenaze namazını Ali Sami Paşa Camii imamı Furkan Karaca kıldırdı. Tabutun önüne Coşkun'un son alarak yazılarını yazdığı gazetenin 'Güle güle Bekir abi' manşetli son sayısı konuldu. Namazın ardından Coşkun'un eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Coşkun'un cenazesi, sevdiklerinin 'Uğurlar olsun' sözleri ve alkışları eşliğinde Şanlıurfa'ya gönderildi.

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olarak 1974 yılında foto muhabiri olarak mesleğe başladı. Günaydın, Sabah, Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet gazetelerinde görev yapan Bekir Coşkun, son olarak Sözcü Gazetesi'nde yazılarını kaleme alıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir CoşkunGazeteciYazarVefatCenazeNamaz
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