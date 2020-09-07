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Galer Düzü’nde doğal ortam; ziyaretçiler hayvanlarla fotoğraf çektiriyor

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yakınında yer alan Galer Düzü, sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Turistik alanı ziyaret edenler, doğal ortamın keyfini sürüyor, hayvanlarla birlikte zaman geçirip, piknik yapıyor, bu anları da fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:40
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Galer Düzü’nde doğal ortam; ziyaretçiler hayvanlarla fotoğraf çektiriyor

Kentte dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na 6 kilometre mesafede olan 1600 rakımlı Galer Düzü, bölgeyi ziyaret edenlere alternatif bir destinasyon sunuyor.  Bölgede yürütülen yol düzenlemesi ve doğaya özgü tesisleşme ile turistler için cazibe merkezine dönüşen Galer Düzü, sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor. Şehrin kalabalığından kaçarak Galer Düzü ve bölgedeki yaylara çıkan ziyaretçiler, hayvancılık kültürünün devam ettiği bölgede piknik yaprak zaman geçiriyor. Turistik alanı aileleriyle ziyaret edenler, doğal ortamın keyfini sürüyor, hayvanlarla birlikte zaman geçirip, bu anları da fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyor. Yayla sakinlerince Hayvancılık kültürünün sürdürüldüğü Galer Düzü’nde turistlere, organik yiyeceklerden ikram ediyor. Hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiği yaylada, kamp da kuran turistler; hem serinliyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyor. Mesire alanlarındaki turistler zaman zaman yanlarına kadar gelen inekleri severek, fotoğraflıyor. Turistler yaylanın doğal halinden memnun kalıp, herkesi bu tür ortamlara davet ediyor.

‘HAYVANLARIN OLMASI BURANIN DOĞALLIĞINI GÖSTERİYOR’

Amasya’dan geldiklerini belirten Şehriban Sağır “Anlatıldığından çok daha güzel bir yerle karşılaştık. Çok doğal bir ortam var. Burada pikniğimizi yapıyoruz. İnekler yanımıza kadar geliyorlar. Onlar da insanlara alışmışlar. Hiç rahatsız olmadım ama bir anda karşımda görünce ne tepki vereceğimi bilemedim, çünkü hiç görmemişiz ya hayvanların bu kadar insanlara yaklaştığını. O yüzden değişik geldi. Hayvanların olması buranın ne kadar doğal bir ortam olduğunu gösteriyor” dedi.

‘MİSAFİRLERİMİZİN MUTLU OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ’

Galer Düzü sakinlerinden Safiye Subay çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek "Hem hayvanlarımıza bakıyoruz hem de gelen misafirlerimize hayvanlarımızdan elde ettiğimiz ürünlerle doğal yiyecekler sunuyoruz. Piknikçilerde halinden çok memnunlar, şikâyetçi olan yok. Hayvanlara dokunuyorlar, onlarla fotoğraf çektiriyorlar, mutlu olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

‘KEYİF ALARAK BU PİKNİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Piknik için Galer Düzü’nü tercih eden Barış Süt, "İneklerle, buzağılar çok doğal bir ortam oluşmuş. Burada biz de keyif alarak bu pikniğimizi gerçekleştirdik. Bir yanda hayvancılık kültürünün bütün izlerini gördük diğer yanda ise muhteşem doğa ile harika zaman geçirdik” derken Gökhan Varol “Burada böyle hayvanlarla iç içe bir ortam olduğunu bilmiyorduk, gördük şaşırdık ve çok hoşumuza gitti” ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeçamlıhemşinAyder YaylasıGaler DüzüTuristTurizmGezi
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