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FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..

Fransız Faurecia Polifleks Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına 3 doktora öğrencisi ile katkıda bulundu

20 Aralık 2020 Pazar 11:43
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FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da otomotiv sektöründe çeşitli yatırımları bulunan Fransız Faurecia Polifleks Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çalışmalarına 3 doktora öğrencisi ile katkıda bulundu.

BUÜ tarafından alt yapı çalışmaları aralıksız yürütülen 2244 Sanayi Doktora Programı protokollerine bir imza da Fransız firması Faurecia’dan geldi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Faurecia İnsan Kaynakları Müdürü Gamze Gezgin arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, 3 doktora öğrencisi firma bünyesindeki bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Çalışma süreleri içerisinde aylık 4 bin 500 TL maaş alacak öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firmada çalışabilecek.

REKTÖR KILAVUZ: ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAĞIZ

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı’nı uzun yıllardır beklenen Üniversite-Sanayi işbirliğinin vizyonu olarak değerlendirdiklerini söyledi. Projenin çıktılarından tüm kesimlerin faydalanabileceğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2244 Sanayi Doktora Programı sayesinde sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, devletimiz ve toplumumuz önemli kazanımlar elde edebilecek. Sadece teknik bir araştırma veya bilimsel faaliyet olmanın ötesinde, topluma dokunan ve ürettiklerini toplumla paylaşan bir girişim olduğuna inanıyoruz. İnşallah herkes için faydalı sonuçlar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Faurecia Polifleks Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Gamze Gezgin ise konuşmasında, Bursa Uludağ Üniversitesi ile geçmiş dönemlerde de işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı. İlk kez 2244 Sanayi Doktora Programı protokolü imzalayacaklarını aktaran Gamze Gezgin; “Firma olarak, Üniversitemize her türlü desteği vermeye hazırız. Geçmiş dönemde yaptığımız işbirliklerimizin genişleyecek olmasından ve 2244 Sanayi Doktora Programı’nda yer alacak olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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FransızüniversiteSanayiIşbirliğiönce VatanMustafa Yıldız
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