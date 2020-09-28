Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1117
ALTIN
464.045
DOLAR
7.7631
STERLİN
10.0160
EURO
9.0354
Muslera'nın acı günü
Son Dakika
Muslera'nın acı günü
Van'da milyonluk vurgun
Son Dakika
Van'da milyonluk vurgun
Seher hemşireye övgü
Son Dakika
Seher hemşireye övgü
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik' çağrısı
Son Dakika
İmmün plazma bağışı için 'seferberlik'...
Bu balık hem zehirli hem lezzetli
Son Dakika
Bu balık hem zehirli hem...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı

Siirt'in önemli geçim kaynaklarından olan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen fıstık hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de işçiye olan talebi artırdı. Günlük 100- 150 TL arasında yevmiyeyle fıstık toplayan işçiler, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle, üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:58
7 Okunma
Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı

Kent ekonomisine önemli katkısı olan fıstıkta hasat sürüyor. Bereketli bir sezon geçiren üreticiler bu yılki verimden memnun. Dolu ve don gibi, ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla rekor düzeyde beklenen rekolte hem üreticinin hem de fıstık toplayarak geçimini sağlayan işçilerin yüzünü güldürdü. Ürün bolluğuyla birlikte artan işçi talebi üzerine, işçiler üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı. Her yıl fıstık sezonunu iple çektiklerini belirten Mervan Tunç, Siirt dışında Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlere de gittiklerini belirterek, "Fıstık toplamanın dar gelirli ailelere katkısı oluyor. Burada kalan aile üyelerimiz Siirt'te bulunan bağlarda fıstık topluyor. Yaptığımız ek iş sayesinde aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.

'BAZI ÜRETİCİLERE RANDEVU VERMEK ZORUNDA KALDIK'

Günlük 100 ile 150 TL arasında ücretle çalıştıklarını ve bunun maddi açıdan kendilerine ciddi anlamda destek sağladığını ifade eden Tunç, "Bu işi ailece hemen hemen her yıl yapıyoruz. Fıstık toplama işlemi bağlara göre değişiyor. Bazı bağlarda 30 ile 40 ağaç bulunuyor. Bu sene fıstığın bol olması üreticiyi sevindirdi ve üretici sevindiği için bizler de kazanç elde ettik. Daha önceki yıllarda verimin az olmasından ötürü üretici, işçi tutmaya yanaşmadı. Ancak bu sene ise bizler şu ana kadar 20-30 bağın fıstığını toplamaya başladık ve bazı üreticilere fıstık toplama işlemi için randevu vermek zorunda kaldık" diye konuştu.

'ÖNCE OKUL MASRAFLARIMA, SONRA AİLEME YARDIMCI OLUYURUM'

Uludağ Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ravşan Kılıçaslan da aile bütçesine katkı sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci boyunca ailemin yanındayım. Ailem yıllardır bu şekilde geçimini sağladı ve ben de kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Fıstık hasadı nedeniyle bağlarda çalışıyoruz. Şu ana kadar 20 bağın fıstığını topladık, toplamaya devam edeceğiz. Elde ettiğim gelirin yarısını aileme, geri kalanı da okul masraflarıma harcayacağım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FıstıkHasatİşçiImece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı
Van'da milyonluk vurgun
Van'da milyonluk vurgun
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Otoparkta dehşet saçtı, bekçiden kaçamadı
Otoparkta dehşet saçtı, bekçiden kaçamadı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
2 gündür kayıp İshak aranıyor
2 gündür kayıp İshak aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans