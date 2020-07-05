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Firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

HAKKINDA örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı.

05 Temmuz 2020 Pazar 09:54
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Firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim uçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş’un Bursa’da saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ulukuş’un Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler teknik takip başlattı. Sokağı ablukaya alan ekipler Muharrem Ulutaş’ı saklandığı eve baskın yaparak kıskıvrak yakaladı.

Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulutaş’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFirariFirarPolis
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