Firari emniyet müdürünün firari yeğeni, gaybubet evinde yakalandı

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün 12 gaybubet evi tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve yakalama kararının ardından sabah saatlerinde evlere operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında firari Şanlıurfa eski Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun firari yeğeni M.L., örgütün mahrem emniyet imamı, mahrem askeri imamı ve Bursa, Çanakkale, Bilecik, İstanbul, Mersin ve Muş'ta faaliyette bulunan büyük bölge talebe mesulünün de bulunduğu belirtildi.



Evlerde ele geçirilen 8 bin lira para, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.