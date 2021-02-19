Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
397.210
DOLAR
6.9569
STERLİN
9.7347
EURO
8.4412
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fındıkları dondan koruyorlar 

DÜZCE’de don ve buzlanma uyarısının ardından çiftçiler, karanfil açan fındıklarını korumak için bahçelerinde duman oluşması için ateş yakıyor. Bahçeye yayılan duman sayesinde fındık karanfilleri buz tutmuyor. 

19 Şubat 2021 Cuma 09:26
7 Okunma
Fındıkları dondan koruyorlar 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmininde bulunarak çiftçilere buzlanma ve don uyarısı yaptı. Çiftçiler de ocak ve şubat aylarında havaların sıcak gitmesi nedeniyle karanfil açan fındıklarını buz ve dondan korumak için bahçelerinde bol duman oluşmasına neden olan saman, fındık artığı ve çalı yakmaya başladı. Dumanın bahçeye dağılmasıyla birlikte fındık karanfilleri don ve buzdan korunarak soğuktan yanmalarını engelliyor.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındığın Karadeniz’in vazgeçilmez ürünü olduğunu belirterek, “Çiftçiler gelirlerinin yüzde 80’nini fındıktan elde ediyorlar. Haliyle böyle önemli bir ürününün korunması gerekiyor. Ocak ayının sonları ile şubat ayının ortalarına kadar havalar sıcak gitti. Fındıklarımız karanfil açtı. Bu bizim için tehlike uyarısıdır. Biz Düzce Ziraat Odası olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’ne yazı yazdık. Biz fındıklarımızı dondan nasıl koruruz? Bunun için bir ilaç ya da ürün var mı? Bize gelen cevapta böyle bir ilacın üretilmediği, çiftçilerin ilkel yöntemlerle fındıklarını koruması gerektiği söylendi. Biz de bu cevabı çiftçilerimizle paylaştık. Gece yarısından sonra 3 ile 4 arası saman, fındık artığı, ot, çalı yakabiliriz. Havanın durumu, rüzgarın yönü ve tarlanın meyil durumuna göre ayarlama yapabiliriz. Bize zaten bunun dumanı lazım. Duman fındık bahçesine girdiğinde don olayını engelliyor, çiftçilerimiz de zarardan kurtulmuş oluyor” dedi. 

Çiftçilerden sigorta yaptırmalarını isteyen Öztürk, “Çiftçilerimizin ayrıca mutlaka TARSİM yaptırması gerekiyor. Bahçenin büyüklüğü ve rüzgar akımına göre öbek yakma değişiklik gösterir. 10 dönümlük bir tarlada 2 öbek yakıldığı zaman yeter, 20 dönümlük bir tarlada 3 öbek, 5 dönümde 1 öbek tarlayı kurtarır. Bu ağır ağır yanacak. Bize sıcaklığı değil dumanı gerekiyor. Lastik yakanlarda oluyor. Biz lastik yakılmasına kesinlikle karşıyız. Lastik çok zararlı bir madde. Yandığı zaman çevreye ve kişilere zarar veriyor. Lastik yakılmasını kesinlikle önermiyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FındıkDonBahçeAteşDuman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
13 kaçak göçmen kurtarıldı
13 kaçak göçmen kurtarıldı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma