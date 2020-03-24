Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs limona talebi artırdı
Koronavirüs limona talebi artırdı
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
UEFA'dan flaş karar!
UEFA'dan flaş karar!
Şaş ve Davala'nın testleri negatif çıktı
Şaş ve Davala'nın testleri negatif...
Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı
Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde otomobil kiralama firması bulunan İdris Zengin, filosundaki tüm araçları talep olması halinde kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edeceğini açıkladı. Filosunda toplam 25 araç bulunduğunu belirten Zengin, her vatandaşın imkanları ölçüsünde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

24 Mart 2020 Salı 08:45
0 Okunma
Filosundaki tüm araçları kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edecek

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten İdris Zengin, "Darıca'da faaliyet gösteriyoruz. 35 senedir Darıca'dayız. Toplam 25 araçlık bir filomuz var. Bu 25 araçlık filomuzu koronavirüs nedeniyle Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Hastanemize ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Burada vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bu insani bir görevdir. Herkes gücü yettiği kadar, imkanı yettiği kadar elini taşın altına koymalı. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Burada insanları daha duyarlı olmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyorum." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KamuKurumFiloAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lisinia'da 14 milyon lavanta ve ada çayı fidesi üretildi
Lisinia'da 14 milyon lavanta ve ada çayı fidesi üretildi
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz
'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz
Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı
Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü
Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi
Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı