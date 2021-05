FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

FİLİSTİN VE KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK MÜCADELEMİZ DALGA DALGA TÜM DÜNYAYA YAYILACAK BURSA’DAKİ FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ.

AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye – Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerle birlikte, İsrail’in Gazze Şeridi ile işgal atındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı. Filistinli öğrenciler, haklı mücadelelerinde her zaman kendilerinin yanında duran Türkiye’ye minnettar olduklarını söylediler. Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Uluslararası Murat Hüdavendigar Lisesi’ndeki Filistinli öğrencileri ziyaret ettikten sonra, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde okuyan Filistinli öğrencilerle de bir araya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Camii'nde Filistinli öğrencilerle beraber ikindi namazı kılan ve sonrasında olayların son durumu hakkında Filistinli öğrencilerden bilgi alan AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, İsrail'i “terör devleti” olarak niteleyerek, Kudüs İslam’ındır, Kudüs Müslümanlar’ındır” dedi. Üniversite öğrencileri tarafından “Özgür Kudüs, Özgür Filistin” yazılı pankartla karşılanan Milletvekili Ahmet Kılıç, İsrail’in saldırılarını sert bir dille kınayarak, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurguladı. Kılıç,“One Minute” ile bu konudaki duruşunu tüm dünyaya gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde, İsrail’in zulmüne karşı mücadele edildiğini kaydetti. Filistinliler’in topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve saldırılarda çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinli’nin hayatını kaybettiğini belirten Ahmet Kılıç, İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına ‘dur’ demenin vaktidir, terör devletine had bildirmenin vaktidir. İsrail’in işgal ve zulmüne, fanatik Yahudiler’in saldırılarına dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli diye konuştu.

İSLAM ÜLKELERİNE “BİRLİK” ÇAĞRISI. Mescid-i Aksa ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. O günler yakındır diyen Vekil Kılıç, Filistinliler’in, saldırılara karşı verdikleri mücadeleyle, İslam'ın ve Müslümanlığın izzetini, onurunu koruduğunu ifade etti. İslam ülkelerine de birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç şöyle konuştu Filistinli kardeşlerimizle bir araya gelerek, yaşanan zulme karşı sesimizi duyurmak istedik. Katil İsrail'in terör yanlısı tutumu, özellikle her yıl Ramazan ayında tekrar ediyor. Saldırılarda Filistinli kardeşimizin şehit olması tüm İslam aleminin ortak üzüntüsüdür. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmişten bugüne üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak her daim bu konuyu ifade etmeye, bu konuyla alakalı adımları hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ettik, etmeye de devam edeceğiz. Buradan Filistinli kardeşlerimize selam olsun, bu mücadelemiz dalga dalga tüm dünyaya yayılacaktır. Saldırıları lanetle kınıyorum” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören Filistinli öğrenciler de, kendilerine verdikleri destekten dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını söylediler. Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın Bursa’daki Filistinli öğrencilerle dayanışmasının son derece anlamlı olduğunu ifade eden gençler, İsrail’e karşı mücadelelerini zafer kazanıncaya kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, İsrail’in işgali bitene kadar mücadele edeceğiz, özgür Kudüs, özgür Filistin davamızdan geri dönmeyeceğiz diye konuştular.