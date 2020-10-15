FİKRET KARACA TIP TARİHİ KOLEKSİYONU AÇILDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan BUÜ Tıp Fakültesi, fakülte tarihini ve geçirdiği süreçleri anlatan Tıp Tarihi Koleksiyonu'nu ziyaretçilere açtı. Koleksiyon açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Kurucu Dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı Leman Dorsay, fakülte ve hastane yöneticileri, akademisyenler ile personel katıldı. Fakülte Yönetimi ve Başhekimlik, Hastane girişindeki alanda sergilenen fotoğraf, resim ve belge koleksiyonuna kurucu dekan Prof.Dr. Fikret Karaca'ya ithafen "Fikret Karaca Tıp Tarihi Koleksiyonu" adını verdi. İçerik ve kurgusu Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. M. Murat Civaner tarafından hazırlanan Koleksiyon, ilk kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 1965 yılından 2020 yılına dek Tıp Fakültesi’nin kuruluş ve gelişim sürecini yansıtıyor. Koleksiyonda ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü ile Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gelişim tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Darüşşifası ve tıp okulu olan Yıldırım Bayezid Darüşşifası ile Bursa’da günümüze dek kurulan hastaneler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Koleksiyon'un ProfDr. Fikret Karaca’ya ayrılan bölümünde ise Prof. Karaca’nın yaşam öyküsünün yanı sıra kullandığı tıbbi aletleri ve giysileri, ayrıca “Tıp Bayramı neden 14 Mart’ta Kutlanıyor?”, “Sabuncuoğlu Şerefeddin”, “Hekimlik Andı” ve Prof. Karaca’nın kendi yaşantısı ile “Atatürk’ün hastalığı ve ölümü” köşelerine yer veriliyor.

YENİ NESİL ÖRNEK ALACAK

Koleksiyonun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, toplumların geçmişlerini iyi tanımaları halinde geleceğe daha iyi hazırlık yapabileceklerini vurguladı. Tıp Fakültesi’nin 50 yıl önce İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversitemizin kuruluş tarihi 1975. Yani Tıp Fakültemiz bizden 5 yıl önce kurulmuş ve faaliyet geçmiştir. Fakültemiz, eğitim öğretim kadrosu ve hizmet kalitesi açısından Türkiye’nin en önemli fakülteleri arasında yer almaktadır. Bugüne kadar fakültemize ve Üniversitemize çok önemli yöneticiler geldi geçti. Hepsinin ortak özelliği Üniversitemizi daha ileriye götürmek için çalışmak oldu. Bu anlamda fakültemiz başta olmak üzere, üniversiteye hizmet sunmuş ve öteki dünyaya irtihal etmiş herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Buralarda insana sunulan sağlık hizmeti, onların amel defterlerine sürekli akıp giden olan bir sadaka olarak yazılıyor. Bu çok önemli bir hadisedir. Bizden sonraki neslin de bu fakülteyi ve hastaneyi daha ileri düzeye çıkaracağına olan inancımı da yineliyoruz. İnşallah burada yetişen gençler, bu küçük sergimizi gezdiği zaman Fikret Hocamız başta olmak üzere tüm yöneticilerimizi rol model alacaklardır” diye konuştu.

YENİ PROJELER VE YATIRIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Kurucu dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’yı rahmetle anarak sözlerine başlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise; “Fakültemizde 50 yıllık süreçte çok önemli gelişmeler oldu. Binlerce tıp öğrencisi hekim oldu. Yüzlerce uzman yetiştirdi, araştırmacı ve akademisyenler yetiştirdi. İleriye yönelik çok büyük projelerimiz de var. Bizimle birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Bundan sonra da büyük bir adımla, önümüzdeki projeler ve yeni hastanelerle yolumuza devam edeceğiz. Bizim hayalimiz bir müze oluşturmaktı. İlk etapta böyle bir koleksiyon açıldı. İnşallah bu projeyi daha da geliştireceğiz. Ben bu sergiye emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

LEMAN DORSAY: ARTIK GÖNLÜM RAHAT

Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı Leman Dorsay da babasının Bursa aşığı bir hekim olduğunu aktardı. Bu sayede Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de kurulmasının önünün açıldığına işaret eden Leman Dorsay; “Babam emekli olduğu 1986 yılına kadar Bursa’da yaşadı. Sonra İstanbul’a döndü. Benim de doktor olmamı isterdi. Ancak benim yüreğim o dönem doktorluğun zor şartlarını kabul etmemişti. Bana bu özel günü yaşatan, babamla ilgili bu olayı gerçekleştiren, kadir kıymet bilen bu güzel insanlara teşekkür ederim. Yıllardır hep hayalimdi. Projeye inanan, destek veren ve ön ayak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık gönlüm rahat” şeklinde konuştu. Açılışta söz alan BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise sergi mekânının oluşturulmasında emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Programın son kısmında Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya tarafından Leman Dorsay’a koleksiyona verdikleri katkılardan dolayı teşekkür belgesi ve plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından koleksiyonun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ProfDr.M. Murat Civaner davetlilere Koleksiyon’u gezdirerek bilgi verdi.