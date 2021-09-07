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FETÖ soruşturmasında 25 ihraç hakim-savcıya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturması kapsamında, 20'si sınav sorularını alan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim-savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi. 

07 Eylül 2021 Salı 09:42
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FETÖ soruşturmasında 25 ihraç hakim-savcıya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. 20'si soruları alarak hakim-savcı olan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim-savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYHakimSavcıIhraçGözaltı
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