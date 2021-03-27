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FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

İzmir merkezli 53 il ile KKTC'de, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 10:43
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FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasında yer aldığı belirlenen 123'ü muvazzaf 146 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 Mart saat 01.00 sıralarında KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 184 şüpheliden 172'si yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 172 şüpheliden 30'u şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 5 şüpheli delil durumu, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 92'si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 95 şüpheli de Sulh Ceza Hakimliğinden serbest bırakıldı.

DHA

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