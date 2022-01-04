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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65'i ihraç kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. 40 ilde yapılan operasyonda şüphelilerden 55'i gözaltına alındı.

04 Ocak 2022 Salı 09:44
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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYFETÖTerörörgütOperasyon
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