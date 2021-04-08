Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
459.225
DOLAR
8.1496
STERLİN
11.1838
EURO
9.7009
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
36 aracın satışı yapılacak
36 aracın satışı yapılacak
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...
Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak
Araç ve iş makineleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

FETİH COŞKUSU YILDIRIM’DA YAŞANDI….

BURSA’NIN FETHİNİN 695. YILDÖNÜMÜ, ŞEHRİN OSMANLI EGEMENLİĞİNE GİREREK DEVLETE BAŞKENT OLMASI YOLUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN BALABANBEY KALESİ’NDEKİ TÖRENLE KUTLANDI.

08 Nisan 2021 Perşembe 15:41
9 Okunma
FETİH COŞKUSU YILDIRIM’DA YAŞANDI….

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Bursa’nın fethinin 695. yıldönümü, Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi’ndeki etkinlikle kutlandı. Fethin gerçekleşmesinde tarihi önem taşıyan Balabanbey Kalesi’nde Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin, belediye meclis üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 695 yıl önce kutlu bir yolda ilerleyen ecdadın tarihin önüne serdiği duraklardan birini daha kat ettiğini hatırlatarak, “Bursa, Osmanlı’nın fethiyle birlikte tarih içinde yepyeni bir anlam ve değer kazandı. Yıldırım ilçemiz de bu kutlu fethin başladığı Balabanbey Kalesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Biz Yıldırımlılar için bunun anlamı Bursa’nın fetih kapısında ikamet ediyor olduğumuzdur. Osmanlı’nın Bursa’ya yaptırdığı ilk eser Balabanbey Kalesidir. Osmangazi oğlu Orhangazi’ye bu kaleden Tophane Surlarında güneşin vurmasıyla parlayan Bizans Manastırı’nı göstererek ‘Beni bu gümüşlü kümbete gömün’ vasiyetinde bulunmuştur. Osmanlı Ordusu 24 yıl Balabanbey Kalesi’nde kalmış ve Bursa’nın fethi buradan gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu kalenin kıymeti bizler için hatırası nispetinde büyüktür. Bu fetih ile birlikte 400 çadırlık Osmanlı Beyliği devlet olmuş ve bu devlet büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu kale adeta Osmanlı’nın kurduğu köklü ve büyük medeniyete açılan kapı olmuştur. Fetihten sonra Bursa’da camiler, medreseler, külliyeler, aşevleri, köprüler yapılmış, Bursa daha sonra tüm dünyaya örnek olacak bir medeniyetin dibacesi olmuştur” diye konuştu.

CEDDİMİZİN BAŞARILARI BİZLERE REHBER OLACAK.

Tarihin billur bir kubbe gibi her cephesinden kuşattığı, dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin topraklarında mayalanmış olan Bursa’ya layık olmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Rabbim kudret ve imkan verdiği müddetçe de Yıldırım’ın ve Bursa’mızın her sahada öncü olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda ceddimizin başarıları, bıraktıkları eşsiz miras hep bizlere rehber olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa’nın fethinin 695. yıldönümünü kutluyor ve necip milletimiz için kutlu bir geleceğin müjdesi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Bursa’nın fethinin 695. yıldönümü kutlama etkinliği, Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Şahin’in Bursa’nın fethi ve tarihi hakkında verdiği bilgiler, Mehteran Takımı konseri ve katılımcılara ‘Daha Yeşil Yıldırım’ için fidan dağıtımı ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
FETİH COŞKUSU YILDIRIMDA YAŞANDI….
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MODEF 43. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.
MODEF 43. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.
İSRAFA KARŞI ‘SIFIR ATIK’ HAMLESİ
İSRAFA KARŞI ‘SIFIR ATIK’ HAMLESİ
'Rizeli astronotlar' üne kavuştu; Rusya’dan davet geldi
'Rizeli astronotlar' üne kavuştu; Rusya’dan davet geldi
Emekli uzman çavuş, oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü 
Emekli uzman çavuş, oğlunu işlettiği kebapçıda öldürdü 
Kızılcahamam'daki çarşıda 20 iş yeri yandı
Kızılcahamam'daki çarşıda 20 iş yeri yandı
Sürücünün öldüğü kazada navigasyon açık kaldı
Sürücünün öldüğü kazada navigasyon açık kaldı
Datça ilçesi gece boyunca Ege Denizindeki depremlerle sallandı
Datça ilçesi gece boyunca Ege Denizindeki depremlerle sallandı
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu TBMM’de kabul edildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu TBMM’de kabul edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma