Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen...
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatılıyor
Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından...
Rusya referandumda internet ve postayla oy kullanacak
Rusya referandumda internet ve postayla...
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ferdi Tayfur'a hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı

SANATÇI Ferdi Tayfur (74), uzun süredir sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçirirken, oğlu Timur Turanbayburt'un (55) bağışladığı böbreğiyle yaşama tutundu. Geçen ay böbrek nakli olan ve şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçıya, Adanalı arkadaşları ve hayranları geçmiş olsun dileğinde bulundu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:01
0 Okunma
Ferdi Tayfur'a hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı

Yıllardır çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da bu açıklamanın ardından Tayfur'u tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne davet etti. Geçen ay Antalyaya gelen Tayfur'a, 29 Nisan günü oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından kısa süre sonra taburcu edilen Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının, kan değerlerinin de normale döndüğü, bayram öncesi Marmaris'teki çiftliğine gideceği bildirildi.

Tayfur'un sağlık durumunu yakından takip eden Adanalı hemşehrileri de ünlü arabeskçiye geçmiş olsun mesajı gönderdi. Çocukluktan bu yana Ferdi Tayfur'un plaklarını ve kasetlerini hastalık derecesinde biriktiren ve tüm şarkılarını severek ezbere seslendiren Hüseyin Koca (39) ile Aydın Ünlü (39) ise "Bu dünyaya bir Ferdi Tayfur daha gelmez. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz ve inşallah tez zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

SİNEMA BİLETLERİ KARABORSAYDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki evini sinema müzesine dönüştüren emekli sinema makinisti Sabri Şenevi (62) ise Ferdi Tayfur'u gençlik yıllarından tanıdığını belirterek, duayen arabeskçinin filmlerinin kapalı gişe oynadığını, biletlerin karaborsaya düştüğünü kaydetti. Müzesinde Tayfur'un tüm filmlerinin afişi bulunan Şenevi, "Ferdi ağabeyimize sağlık ve sıhhat dilerim. İnşallah sağlığı en kısa zamanda düzelir ve onu aramızda görürüz" dedi.

KEŞKE GELİP DE ŞU KEBAPTAN YESE

Tayfur ailesiyle yakından görüşen kebapçı ve ses sanatçısı Ali Arslan, Tayfur'u Adana'ya davet ederek, "Sağlık durumunun kötüleşmesi beni çok üzmüştü. Geldiği noktaya ezilerek gelen önemli bir sanatçımız, çok sevdiğim bir ağabeyim. Keşke gelip de şu kebaptan bir yese, Allahım ona şifa verir" dedi.

Yıllardır Tayfur'un kasetlerini, plaklarını ve film afişlerini toplayan Sabri Şenevi ise "İnşallah bir an önce sağlığı düzelir ve aramızda görürüz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ferdi TayfurAdanaBöbrekNakilHastaHastalıkArabeskMüzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Tarihi Darıca Kalesi, yeniden gün yüzüne çıkacak
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Gaziantep'te tatlı mesaisi başladı
Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek
Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek
2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik
Drone ile maske dağıtıyor
Drone ile maske dağıtıyor
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ
ÜÇ İLE DAHA YASAK GELDİ
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı