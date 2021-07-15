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Fen-Edebiyat'ın test ve analiz laboratuvarları katalog ile tanıtılıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:57
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Fen-Edebiyat'ın test ve analiz laboratuvarları katalog ile tanıtılıyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümleri tarafından yürütülen test ve analiz hizmetlerinin yer aldığı 2021 yılı kataloğu hazırlandı.  

BUÜ Biyoloji Bölümü Hücre Kültürü ve Genetik Toksikoloji Laboratuvarı ve Limnoloji Laboratuvarı, Fizik Bölümü Mikroskopi Laboratuvarı ve Kimya Bölümü’nün tüm araştırma laboratuvarları tarafından yapılan toplam 40 farklı test ve analiz; Üniversite araştırmacıları, kamu ve özel kişi ile kuruluşların hizmetine sunuldu. Hücre Kültürü ve Genetik Toksikoloji Laboratuvarı bünyesinde; sitotoksisite, hücre ölüm modu, genotoksisite ve gen ekspresyon analizleri, Limnoloji Laboratuvarı tarafından biyolojik su kalitesini belirleme çalışmalarında kullanılan analizler katalogda yer aldı. Fizik Bölümü Mikroskopi Laboratuvarında bulunan görüntüleme cihazları ve örnek görüntüler paylaşıldı. Kimya Bölümü araştırma laboratuvarlarında ise analitik cihazlar kullanılarak yapılan 26 farklı test ve analiz ayrıntılı olarak açıklandı. Ayrıca laboratuvarlarda bulunan cihaz altyapıları, kullanım alanları ve laboratuvarların fiziksel imkânları hakkında bilgi verildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, yürütülen test ve analiz hizmetlerinin yer aldığı katalog ile Üniversite araştırmacılarının ve sanayi kuruluşlarının mevcut alt yapıdan etkin şekilde yararlanması ve olası işbirliklerinin artmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

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FenEdebiyatın Test Ve Analiz Laboratuvarları Katalog Ile Tanıtılıyor
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