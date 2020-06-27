Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı:...
Mardin'de teröristlere darbe
Mardin'de teröristlere darbe
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Avcılar sahilinde önce maske sonra...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı

KARADENİZ'de, ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etti.

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:38
0 Okunma
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı

Karadeniz'de, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan kulelerinin montajı için 6 Haziran’da Trabzon Limanı’na demir atan Fatih Sondaj Gemisi’nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi. Trabzon Limanı’ndan römorkörler yardımıyla dün ayrılan Fatih Sondaj Gemisi açıkta pervanelerinin denize indirilmesi ve tanklara su alımı sonrası bugün hareket etti.

Gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya’daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Konya’daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Suç makinesi, polislere ateş açtı
Suç makinesi, polislere ateş açtı
Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu
Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu
DERYA'DAN ACI HABER
DERYA'DAN ACI HABER
Sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu
Sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Trabzon'da 'maske' denetimi
Trabzon'da 'maske' denetimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı