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Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:29
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Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı

Olay saat 20.00 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika bahçesinde bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı. Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu. Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri ‘yağmurlama’ diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaOsbYangınTankPatlamaFabrika
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