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Evinde siperlik maske üretiyor

TRABZON'da Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Görmüş, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tıbbi siperlik maske üretimine başladı. Görev yaptığı okula ait 3D yazıcılarla evinde üretim yapan Görmüş, günde 50 dolayında siperlik maske üretiyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:28
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Evinde siperlik maske üretiyor

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasının ardından, sağlık çalışanlarına ekipman desteği vermek amacıyla çok sayıda kişi ve kuruluş harekete geçti. Trabzon'un Yomra ilçesinde Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Görmüş de sağlık çalışanlarına destek için kolları sıvada. Eğitime ara verilmesi ile evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Görmüş, okula ait 2 adet 3D yazıcıyı izinle alarak evine getirdi. Evinin balkonuna yerleştirdiği yazıcılarla tıbbi siperlik maske üretmeye başlayan Görmüş, günde 50 dolayında maske üretiyor. Görmüş’ün ürettiği maskeler, sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor.  

Ağabeyi ve kardeşinin sağlık çalışanı olduğunu ve kendisine gelen talepler üzerine tıbbi siperlik maske yapmaya başladığını anlatan Salih Görmüş, "Yaklaşık 4 gündür üretim yapıyorum, günde 30-50 arasında siperlik maske üretiyorum. Ekipmanın taç kısmını 3D yazıcıyla oluşturuyorum. Şeffaf PVC plastik yerleştiriyorum. Sabitlenmesi için arka kısmına ip bağlanarak tıbbi siperliği tamamlıyorum. Koronavirüsle mücadele etmek adına biz ne yapabiliriz diye soranlara, evde kalmanın da bir mücadele yöntemi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenTeknolojiMaskeSiperlikTrabzonSalih GörmüşKoronavirüsSalgınHastalık
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