Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416
ALTIN
476.202
DOLAR
8.3223
STERLİN
11.5726
EURO
9.9943
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde dün sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan şeker hastası Zahide Alanya'yı (73) baygın şekilde televizyon başında gören polis ekipleri, camı kırarak yaşlı kadını kurtardı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:55
1 Okunma
Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan şeker hastası Zahide Alanya'dan dün sabah saat 10.00'dan beri haber alamayan kızı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine evin etrafını kontrol eden ekipler, camdan içeri baktıklarında televizyonun açık olduğunu gördü.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısıyla görüşen ekipler, alınan iznin ardından camı kırarak eve girdi. Yaşlı kadını televizyon karşısında baygın şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİznikKadınBaygınPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor
Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
30 bin ton ham madde kül oldu
30 bin ton ham madde kül oldu
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı
Gelenek sürdü; kışın 'çığda yıkılmasın' diye yatırılan minare, baharla yeniden kaldırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma