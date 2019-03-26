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Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin duvarında bulunan ve 65 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dev salyangoz fosili, Adıyaman Müzesi'ne götürüldü.

Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin duvarında bulunan ve 65 milyon yıllık olduğu tahmin edilen dev salyangoz fosili, Adıyaman Müzesi'ne götürüldü.

26 Mart 2019 Salı 15:36
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Evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili

ADIYAMAN - İlçeye bağlı Çelik köyünde 2007 yılında içeri su sızdığını gören Mehmet Çetiner, taşlarla yeniden duvar ördü. Çetiner, 2 hafta önce evin önüne sonradan duvar şeklinde ördüğü taşlardan birinde salyangoz fosiline benzer figür görünce fotoğrafını çekerek Adıyaman Müzesi yetkililerine gönderdi. Yetkililer fotoğrafı inceledikten sonra Çetiner'in evine gelerek yaptığı araştırmada, figürün 49 santim uzunluğunda ve 36 santim genişliğinde salyangoz fosili olduğunu belirledi. Ekipler tarafından dev fosil sökülerek Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaptıkları incelemede fosilin yaklaşık 65 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirterek, "Asur kaynaklarında 'nehir kenarındaki kent' olarak geçen Gölbaşı ilçesindeki vatandaşımız bize müracaat etti. Köye gelerek yaptığımız incelemede, fosili fark ettik ve müzemize getirdik. İlk incelemelerimizde 65 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz fosili detaylı olarak da araştıracağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
65 Milyon YıllıkSalyangoz Fosili
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