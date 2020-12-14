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Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

Şanlıurfa'da ev sahibinin evinden çıkmasını istemesine kızan Suriyeli aile, evi yakmaya çalıştı. Evi ateşe veren Suriyeliler, kendilerine müdahale eden 2 polisi bıçak ve sopalarla yaraladı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:35
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Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi 3488 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydan beridir kiralarını ödemeyen 2’si çocuk 4 kadının bulunduğu eve gelen ev sahibi, kiracılarının evi boşaltmasını istedi. Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak  istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasını isteyen polise ise psikolojileri bozuk olduğu öğrenilen kadınlar taş, sopa ve bıçak atarak saldırdı. Yaşanan arbedede 2 polis vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, 4 kişi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaEvEv SahibiKiracıYangın
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