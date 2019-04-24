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Et ve Süt Kurumu mağazası önünde 'Ramazan' kuyruğu

Sivas'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

Et ve Süt Kurumu mağazası önünde 'Ramazan' kuyruğu

Sivas'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:09
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Et ve Süt Kurumu mağazası önünde 'Ramazan' kuyruğu

SİVAS - Ramazan ayı yaklaşırken, Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun Sivas'taki tek satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ramazan öncesi erzaklarını tamamlamak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girerek sıra bekliyor. Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazası, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor. Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmiyor. Sırada bekleyenler kaliteli ve daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu ürünlerini tercih ettiklerini belirtirken, mağaza sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Et Ve Süt KurumuRamazanKuyruk
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