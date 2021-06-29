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Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’de vaka sayıları artarken, Kütahya ve Bilecik'te ise düşüş yaşandı.

29 Haziran 2021 Salı 12:20
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Eskişehir’de vakalar arttı, Kütahya ve Bilecik’te düşüş var 

ESKİŞEHİR, (DHA)

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’de vaka sayıları artarken, Kütahya ve Bilecik'te ise düşüş yaşandı. Kütahya ve Eskişehir, Ağrı ile vaka sayısı 100 bin kişide 100'ü aşan kentler olarak ilk 3 sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 19-25 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 107,89'dan 4,96 artışla 112,85'e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 116,18’den 102,48 seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 52,12’den 5,48 düşüşle 46,64 oldu. Eskişehir ve Kütahya, 100 bin kişide 136,52 oranlı Ağrı ile birlikte risk haritasında 100 seviyesini aşan ilk 3 şehir olarak sıralandı.

FABRİKA İŞÇİLERİ VE EV KADINLARINDA VAKA ARTIŞI

Eskişehir’de İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede, fabrika işçileri arasında çok vaka görülmesinin yanı sıra ev kadınlarının gün ya da doğum günü gibi etkinliklerle bir araya gelmesinin de vakaları artırdığı anlaşıldı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Kütahya’da vakalar nedeniyle haritada kırmızı alanlar çoğalırken, Bilecik ise haritada ‘düşük risk’ anlamına gelen mavi ve yeşil renkle yer aldı.

3 KENTTEKİ AŞI DURUMU

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Eskişehir’de 474,357’ü birinci doz olmak üzere toplam 691 bin 838 kişiye aşı yapıldı. Kütahya’da 390 bin 723 kişi, Bilecik’te ise 161 bin 304 kişi aşılandı. 

DHA

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EskişehirKütahyaBilecikVakaSayıDüşüşönce VatanKorona
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