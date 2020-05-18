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Eskişehir’de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

Eskişehir’de, geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ile 2 iş makinesi, kullanılmaz hale geldi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:21
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Eskişehir’de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

ESKİŞEHİR - Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi'nde bulunan EMKO Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğle saatlerinde presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerin de bulunduğu depodaki yangın söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikasının deposu, tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Depoda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirGeri Dönüşüm FabrikasıYangın
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