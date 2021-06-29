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Eskişehir'in duvarlarını resimleriyle güzelleştiriyor

29 Haziran 2021 Salı 10:27
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Eskişehir'in duvarlarını resimleriyle güzelleştiriyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Mehmet Ateşli (25), kafe ve restoranların yanı sıra kentin boş duvarlarını, Mustafa Kemal Atatürk ile aralarında Müslüm Gürses, Salvador Dali ve Yeşilçam oyuncularının da olduğu ünlü isimlerin resimleriyle güzelleştiriyor. Ateşli, “Eskişehir'de bir boş duvar gördüğümde, 'Ne güzel boş bir duvar. Buraya ne güzel resim yapılır' diyorum. İzin konusunda sıkıntı olmuyor. Çünkü Eskişehir sanata duyarlı bir şehir” dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Mehmet Ateşli’nin çizdiği duvar resimleri, ilgi görüyor. Kentteki birçok kafe ve restoranın yanı sıra duvarlara resimler çizen Ateşli, çalışmalarından büyük keyif aldığını söyledi. Mezun olduktan sonra duvar resimlerine yöneldiğini ve ilk resmini bir arkadaşının kafesine çizdiğini anlatan Ateşli, resimlerin ilgi görmesi üzerinde bu alana yoğunlaştığını ifade etti.



​'SEVEREK YAPIYORUM'

Mehmet Ateşli, son olarak 80'ler ve 90'lar konseptiyle açılan bir kafenin duvarlarını Adile Naşit, Kemal Sunal, Kadir İnanır, Türkan Şoray gibi Yeşilçam oyuncularının resimleriyle süsledi. Kafenin karşısındaki trafo duvarlarına da Mustafa Kemal Atatürk, Marilyn Monroe, Salvador Dali ve Müslüm Gürses’in resimlerini yapan Ateşli, “2013 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandım. Eğitimim bittikten sonra atamam olmadı. Ben de alanımda nasıl iş yaparım derken duvar resmi sanatına yöneldim. Aynı zamanda bir dövme stüdyosunda çalışıyorum. Duvar resmine başlangıç, bir arkadaşımın açtığı kafe ile oldu. Yaptığım resimler çok beğenildi. Beğenilmesi ile de resimlerim Eskişehir'de çok fazla talep gördü. Sonrasında bir kafe işletmecisi benden 80'ler, 90'lar konseptinde resimler yapmamı istedi. Kafenin içindeki ve dışındaki resimlerin seçimini tamamen bana bıraktı. Çizdiklerim, özellikle insanların bakıp da o günleri özleyeceği resimlerdi. Duvarlara, Kemal Sunal, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Hababam Sınıfı oyuncularının resimlerini yaptım. Bu konseptte yaptım resimleri. Gören herkes beğeniyor, ayrıca beni arayıp 'Çok güzel bir çalışma yapmışsınız' diye teşekkür ediyor. Bu da beni mutlu ediyor ve işlerimi daha özverili yapmama neden oluyor. Zaten severek yapıyorum” diye konuştu.


'TRAFOLARIN HALİ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Elektrik trafolarının duvarlarına da resim yapan Ateşli, “Trafoların daha önceki hali çok kötüydü. Artık insanlar önünde fotoğraf çekilebiliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Eskişehir'de bir boş duvar gördüğümde, ‘Ne güzel boş bir duvar. Buraya ne güzel resim yapılır' diyorum. İzin konusunda sıkıntı olmuyor. Çünkü Eskişehir sanata duyarlı bir şehir” dedi.

'SALVADOR DALİ'NİN RESMİNİ 6 SAATTE YAPTIM'

Yaptığı duvar resimlerinin hızlı bir şekilde tamamladığını belirten Ateşli, “Duvar resmi yapmak çok vaktimi almıyor. Ancak, Salvador Dali'nin resmi 6 saatimi aldı. İnsanlar, 'Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun?' diyor. Bunu da aldığım iyi eğitim sayesinde yapabiliyorum. Resimlerimde genellikle akrilik boya kullanıyorum. Cepheden cepheye fark ediyor tabii ki. Resim yaptığım cephe pürüzlü bir cephe ise sprey boya kullanıyorum genelde. Ama düz bir cephe ise su bazlı akrilik boya kullanıyorum. İnsanların çizdiğim duvar resimleri önünde fotoğraf çekilmesi de beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Mehmet Ateşli'nin bir kafenin duvarına yaptığı Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı ve Türkay Şoray ile Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin resmi önünde arkadaşıyla birlikte kahve içen Burcu Yılmaz, "Resimler çok güzel, çok beğendik. Gerçekten nostaljik bir çalışma olmuş. Zaten bu tarz yerleri çok severim. Eskişehir'e çok farklı bir hava katmış. Çok beğendim. Resimler çok güzel, çok başarılı olmuş” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirDuvarlarResimlerMehmet Ateşli
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