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Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

Eskişehir'de, aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Mart ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

19 Mart 2021 Cuma 13:53
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Eskişehir'de Mart ayında kar sürprizi

ESKİŞEHİR - Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Mart ayında karşılaştıkları kar yağışından cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı. Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirMart Karı
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