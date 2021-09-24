Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1388.5
ALTIN
498.34
DOLAR
8.8367
STERLİN
12.1201
EURO
10.3761
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

24 Eylül 2021 Cuma 11:41
5 Okunma
Eskişehir'de 55 kişi dernekte kumar oynarken yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 55 kişiye, 73 bin 480 lira idari para ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, 55 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 73 bin 480 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Dernek binası da mühürlenerek kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirDernekKumar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı
Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı
Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor
Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor
Baba-oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Baba-oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü
Fındığı kurutmak için güneş göçü
Fındığı kurutmak için güneş göçü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 5'i çocuk 17 yaralı 
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 5'i çocuk 17 yaralı 
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü
Polise ateş açıp kaçan 3 şüpheliden biri vurularak yakalandı
Polise ateş açıp kaçan 3 şüpheliden biri vurularak yakalandı
Kayseri’de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
Kayseri’de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
İngiliz turistler ‘kırmızı liste’ engelinden sonra yeniden Antalya’da
İngiliz turistler ‘kırmızı liste’ engelinden sonra yeniden Antalya’da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma