Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1272
ALTIN
463.894
DOLAR
7.6920
STERLİN
10.0841
EURO
9.0875
TUZ YERİNE BAL KOYDUM
MADONNA’NIN KOSTÜMÜNE TÜRK İMZASI
Hakan Akkaya için bir gurur...
BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ İLK KEZ DİJİTALDE
İLK KEZ DİJİTALDE
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma...
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya çalışıyorlar
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Lobiden çıkarak otelin otoparkına giden ikili arasında çıkan kavgada Fatih N., tabanca ile Hasan Yavuz'u (51) öldürdükten sonra intihar etti. 

13 Kasım 2020 Cuma 08:57
0 Okunma
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerindeki bir otelin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih N. 2017 yılında boşandığı eşi Olena N.’den (38) olan 13 yaşındaki kızı ile 7 yaşındaki oğlunu görmek için 9 Kasım tarihinde Denizli’den İzmir’e geldi. Bugün gerçekleşen buluşmada iddiaya göre kızı görüşmek istemeyince Fatih N., oğlu ile hasret giderdi. Olga N. geç saatte oğlunu almak üzere otele, iddiaya göre sevgilisi Hasan Yavuz ile birlikte geldi. 

TARTIŞMA ÜZERİNE OTELDEN ÇIKIP OTOPARKA GİTTİLER

Fatih N.'nin eski eşinin oğlunu almaya sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Taraflar yüksek sesle birbirlerine hakaret edince, çevredekiler rahatsız oldu. Bunun üzerine Fatih N. ile Hasan Yavuz, konuşmak üzere lobiden çıkarak otelin otoparkına gitti. burada da devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Fatih N., üzerinde bulunan tabanca ile Yavuz'u başında vurdu. Çevredekiler silah sesinin geldiği yere giderken bu kez Fatih N. tabanca ile kendisi başından vurarak intihar etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde iki kişinin de öldüğünü belirledi. Hasan Yavuz ve Fatih N.’nin öldüğü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olena N., ifadesi alımmak üzere emniyete götürülürken, Hasan Yavuz ve Fatih N.’nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatih N.ve Olena N.’nin büyük kızlarının babasıyla görüşmeye gelmek istemediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGaziemirCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekarelik barınak
Sokak hayvanları için 7 bin 500 metrekarelik barınak
Yangında zarar gören ormanlık alan, kadın eliyle yeşeriyor
Yangında zarar gören ormanlık alan, kadın eliyle yeşeriyor
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, ‘İki taraflı zannettim’ dedi
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, ‘İki taraflı zannettim’ dedi
Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı
Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı
Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor
Karataş'ta tekne alabora oldu; balıkçılara ulaşılamıyor
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİ’NDE ANILDI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİ’NDE ANILDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma