Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski belediye başkanı, normal odaya çıkmaya hazırlanıyormuş

Gaziantep'te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın (64) normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:25
16 Okunma
Eski belediye başkanı, normal odaya çıkmaya hazırlanıyormuş

Eski belediye başkanının kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini, en son 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüklerini anlattı. Kardeş Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken patlamada hayatını kaybeden ağabeyinin kendilerinden meyve suyu istediğini belirterek, ”10 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu iyiydi. Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık” dedi.

YANGINDAN 51 PERSONEL ETKİLENDİ

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için çaba gösteren 51 doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlisinin yangından etkilendiği açıklandı.

Sani Konukoğlu Hastanesi’nden yapılan ve 10 görevlisinin oksijen tedavisi görmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti. Personelimizin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yoğun bakım ünitemizdeki hastalarımızdan dokuzunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Vefat eden hastalarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir. Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çaba gösteren doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51’i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10’u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli ve diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepHastanePatlamaAli Saffet KanpolatSekili Beldesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında
Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında
Rüşvet karşılığı iskan vermişler
Rüşvet karşılığı iskan vermişler
Profesör hakkındaki 'taciz' iddiası yargıya taşındı
Profesör hakkındaki 'taciz' iddiası yargıya taşındı
Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu
Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu
Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi
Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 4 oldu
Bursa'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 4 oldu
Gaziantep'te özel hastanede patlama: 8 hasta hayatını kaybetti
Gaziantep'te özel hastanede patlama: 8 hasta hayatını kaybetti
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu
Karadeniz'de 'hamsi' ve 'sarıkanat' bolluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma