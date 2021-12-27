Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,937.24
ALTIN
661.83
DOLAR
11.42
STERLİN
15.31
EURO
13.01
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire...
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

ADANA’da Yunus Emre Uyaner (28), tartıştığı eşi Melike Yağmur Uyaner’i (28) başından tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:56
9 Okunma
Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Olay, saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

ÇOCUKLARI DA EVDEYMİŞ

Bu arada, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YARALAMAIntiharAdanaSeyhanYeşilyurt Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salda Gölü'nde kış güzelliği
Salda Gölü'nde kış güzelliği
Ardahan'da Sibirya soğukları
Ardahan'da Sibirya soğukları
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia
Öğrencisini döven ögretmen için yeni iddia
Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü
Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklandı 
Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklandı 
Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma