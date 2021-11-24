Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,816.71
ALTIN
692.80
DOLAR
12.10
STERLİN
16.15
EURO
13.56
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Adana’da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:06
12 Okunma
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi.

Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı.

Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı.

Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü. Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanSucuzade MahallesiIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı, dev gemilerin geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı
Ormanlar, tarlalar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Ormanlar, tarlalar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir’de ‘Gaybubet Evleri’ne eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı
İzmir’de ‘Gaybubet Evleri’ne eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Bodrum ve Milas'ta yanan sahalar temizleniyor
Bodrum ve Milas'ta yanan sahalar temizleniyor
Tarım arazisine kömür ocağı izni yargıda
Tarım arazisine kömür ocağı izni yargıda
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma