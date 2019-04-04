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Eşi makamında gün yapan vakıf müdürü başkan oldu, ilk iş olarak kısır dağıttı

Kırıkkalei'nin Yahşihan ilçesinde, eşinin, kaymakamlık binasındaki makamında gün yapmasıyla gündeme gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz, MHP'den belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak, Yahşihan Belediye Başkanlığı görevine başlayan Türkyılmaz'ın ilk icraatı, başkanlık makamında, eşiyle birlikte kısır dağıtmak oldu.

Eşi makamında gün yapan vakıf müdürü başkan oldu, ilk iş olarak kısır dağıttı

Kırıkkalei'nin Yahşihan ilçesinde, eşinin, kaymakamlık binasındaki makamında gün yapmasıyla gündeme gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz, MHP'den belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak, Yahşihan Belediye Başkanlığı görevine başlayan Türkyılmaz'ın ilk icraatı, başkanlık makamında, eşiyle birlikte kısır dağıtmak oldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:16
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Eşi makamında gün yapan vakıf müdürü başkan oldu, ilk iş olarak kısır dağıttı

KIRIKKALE - Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz, geçen yılın Aralık ayında, kocasının kaymakamlık binasındaki makamında, 11 arkadaşıyla gün yaptı. Necibe Türkyılmaz'ın, eşinin makam odasında arkadaşlarıyla yaptığı 'kısır partisi' ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından soruşturma başlatıldı. 

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osman Türkyılmaz'ı Yahşihan Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Görevinden istifa ederek, aday olan Türkyılmaz, pazar günü yapılan seçimi kazanarak, belediye başkanı seçildi. Türkyılmaz, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki grupla belediyeye geçti. Burada yapılan törende Osman Türkyılmaz, AK Parti'li Ahmet Sungur'dan görevi devraldı.

KISIR DAĞITTI

Osman Türkyılmaz'ın ilk icraatı ise başkanlık makamında eşi ile birlikte kısır dağıtmak oldu. Başkan Türkyılmaz, büyük tepside hazırlattığı kısırı makamında kendisini tebrik edenlere dağıttı. Türkyılmaz, eşinin makam odasında 'kısır partisi' verdiği yönündeki haberlere çok üzüldüğünü söyleyerek, "O gün ben devlet adabına uygun şekilde makamımı hanımlara açmıştım. Bugün o hanımefendiler burada, biz yine bugün halkın makamına geldik. Makamda gerçekten bu sefer 'kısır partisi' yapıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vakıf MüdürüKısır DağıttıSosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Eski Müdürü Osman TürkyılmazMakamda Gün
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