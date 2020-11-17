Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Erzurum'un Oltu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 100'ün üzerinde polis, önceden belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat timleri açılmayan kapıları koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Dük ile bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.