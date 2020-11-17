Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1280
ALTIN
470.777
DOLAR
7.7599
STERLİN
10.3038
EURO
9.2096
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

17 Kasım 2020 Salı 09:10
3 Okunma
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Erzurum'un Oltu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 100'ün üzerinde polis, önceden belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat timleri açılmayan kapıları koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Dük ile bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor
Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor
Soğan kebabı sezonu başladı
Soğan kebabı sezonu başladı
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma