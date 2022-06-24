Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından 'Torba Patlatma Operasyonu' gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satan ve 'torbacı' diye tabir edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca soruşturma süresince tespit edilen 27 olayda, 37 kişiye 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'kabul etmek veya satın almak' suçlarından işlem yapıldı. Narkotik polisi, 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 TL, 50 dolar ve 950 bin İran riyali (yaklaşık 300 TL) ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Mareşal Çakmak Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından bu sabah Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.