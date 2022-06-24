Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.544,38
ALTIN
1.018,31
DOLAR
17,38
STERLİN
21,34
EURO
18,31
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede 

ERZURUM'da, polisin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği 'Torba Patlatma Operasyonu'nda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

24 Haziran 2022 Cuma 10:22
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından 'Torba Patlatma Operasyonu' gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satan ve 'torbacı' diye tabir edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca soruşturma süresince tespit edilen 27 olayda, 37 kişiye 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'kabul etmek veya satın almak' suçlarından işlem yapıldı. Narkotik polisi, 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 TL, 50 dolar ve 950 bin İran riyali (yaklaşık 300 TL) ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Mareşal Çakmak Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından bu sabah Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'daki  helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören
İtalya'daki  helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören
Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Kayıp emlakçıyı başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş
Kayıp emlakçıyı başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş
Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak
Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak
Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın
Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın
Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor
Turistler, teleskopla uzayı keşfediyor
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Bitlis'te ambulans, traktöre çarptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede
‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede
Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti
Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi