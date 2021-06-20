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Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Erzurum'da, çaşır (çakşır) toplamak için dağa çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Korkmaz'ı (58) arayan ekipler, bölgede parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, Kormaz'a ait olup olmadığı, otopsi sonucu ortaya çıkacak.

20 Haziran 2021 Pazar 17:43
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Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde, anne ve babasıyla yaşayan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz, 25 Mayıs'ta çaşır toplamak için dağlık araziye gitti. Korkmaz'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmayınca çalışmalara katılan AFAD ekibi de Korkmaz'ı bulabilmek için jandarmayla birlikte yoğun çaba sarf etti. Aramalarını dronla da sürdüren ekipler, sabah saatlerinde dağlık alanda önce Korkmaz'ın kıyafetlerini buldu, daha sonra da aynı bölgede, ayı veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından, tanınmaz haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Otopsi sonucunda, cesedin Korkmaz'a ait olup olmadığı belirlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumErkekCesetAhmet Korkmaz
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